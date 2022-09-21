Эксперт рассказал, может ли мир повлиять на Путина и чего добивается Кремль

Владимир Путин сегодня, 21 сентября, заявил, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, сказав, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский эксклюзивно ТСН.ua рассказал, можно ли остановить кремлевского диктатора и кто влияет на Россию.

"Я так понимаю, что остались еще какие-то конкретные санкции, которые могут, например, заморозить все, ограничить деятельность Российской Федерации, но они и сами от этого пострадают. То есть надо определяться, или мы идем до конца, как сейчас играет Россия ва-банк, или будем дипломатическим путем, как с Крымом уже восемь лет, что-то обсуждать, поэтому я думаю, что мир может что-то сделать, они и делают – они поставляют оружие, но я думаю, что здесь должно быть очень мощное дипломатическое влияние на этой неделе максимально. Нужно, чтобы они влияли на Путина для того, чтобы этого (референдумов — ред.) не произошло. Потому что это нонсенс. В мировую историю это войдет как неоднозначные решения, потому что прийти и оккупировать территорию: "Мы проводим референдум". вы оккупанты, какой референдум, там людей нет, люди выехали", — отметил он.

По словам Лисянского, действия Российской Федерации подтверждают гипотезы и статьи, даже того же господина Залужного, что эта война надолго, она не до конца года. Он отметил, что Россия не даст заднюю в последний момент и признает так называемые результаты "референдумов" на временно оккупированных территориях.

"Потому что на сегодняшний день все процессы лоббирует Российская Федерация. Кроме России, это никому не нужно. Это даже не нужно коллаборантам, что Пасечнику, что Пушилину. Они очень нормально жили: дотации с РФ, переговоры, они распилили бюджеты, у них было все хорошо. И как только Россия признает псевдореферендумы, их снимут с должностей и поставят россиян. Они никому не нужны", — резюмировал правозащитник.

Напомним, Путин заявил о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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