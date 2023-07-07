Эксперт рассказал, на каком участке фронта особенно нужны кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы, которые США предоставят украинским военным, сыграют очень важную роль на юге страны, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими захватчиками.

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Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Они будут наиболее эффективны там, где сейчас совершаются наиболее ожесточенные бои. Это в первую очередь, я думаю, юг Украины", — заявил эксперт.

Он отметил, что на юге Украины российские оккупанты окопались особенно тщательно, поэтому кассетные боеприпасы позволят эффективно уничтожать личный состав врага.

"Там, где они (российские военные, – ред.) очень сильно, очень хорошо вкопались, там, где развивается наше наступление... Там есть три основных направления наступления. Там, где нужно уничтожать личный состав в укреплении", — сказал Нарожный .

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют передать Украине кассетные боеприпасы, но этот шаг будет временным.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт отметил преимущества и недостатки кассетных боеприпасов, которые Украине могут передать США.

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