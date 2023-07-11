Эксперт рассказал, о чем свидетельствует новая атака РФ "шахедами" по Украине

В ночь на 11 июля российская армия атаковала Украину "шахедами". Силам ПВО удалось уничтожить 26 дронов из 28.

Это был первый в июле столь массированный налет дронами, сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Учитывая, куда попали дроны, можно прогнозировать, что это была своеобразная месть Эрдогана, который накануне передал защитников Мариуполя Украине, более того, поддержал вступление Швеции в НАТО.

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"Единственное, что настораживает, это достаточно длительное отсутствие применения по территории Украины авиационных крылатых ракет Х-101/555, что может намекать на то, что после волны дронов-камикадзе может быть и ракетная волна. Но нам ли привыкать?", — отмечает Коваленко. .

Отметим, что в сутки враг обстрелял 11 украинских областей.

Во время авиационного удара управляемыми авиабомбами по пункту выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области погибли супруги железнодорожников. У них осталась восьмилетняя дочь.

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