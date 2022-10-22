Эксперт рассказал о двух "кланах" в России и объяснил, почему их отношение к войне отличается

По словам эксперта, верхушка России сейчас разделилась на два лагеря – "за" и "против" войны в Украине.

Окружение президента России Владимира Путина сейчас разделилось на два "клана" – один из них поддерживает мирное урегулирование войны, другой – не хочет останавливаться и предлагают только эскалировать ситуацию на поле боя.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"Есть два клана (за мирное урегулирование и за войну – ред.), подобную информацию мы получаем из разных источников, от бывших политиков. И один клан "голубей мира" и второй клан "ястребов войны" они все понимают, что война скорее за все будет проиграна. "Голуби мира" готовы действительно сейчас уже садиться за стол переговоров, после того как они признают, что Россия допустила огромные ошибки и будут соглашаться выплачивать огромные репарации и решать все вопросы, которые будут стоять пере РФ от мирового сообщества. Вторые, они понимают, что такой подход – это проигрыш России, а проигрыш России – это их личный проигрыш, вероятность попасть на скамью подсудимых международных судов, избавиться от власти и всего того, за что они воюют сейчас, поэтому они не могут остановиться и будут эскалировать ситуацию, насколько это возможно, и будут это делать из последних сил. Проблема заключается в том, что они надеются на какие-то чудеса, что может случиться какое-нибудь чудо", — отметил Васильев.

Изоляция России на политической арене

Владимир Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали. В то же время мировые лидеры не очень готовы говорить с диктатором.

Так, чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи Джо Байдена с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал нынешнюю путинскую Россию "ненадежным торговым партнером". По его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала. Более того – Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Россию в войне поддерживает, в частности, Иран, передавая ей дроны-камикадзе для атак на города Украины.

Однако Совет ЕС уже принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что есть единственный способ для Кремля "сохранить лицо" – срочно прекратить войну против Украины.

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