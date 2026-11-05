Эксперт рассказал о новой формуле войны командующего ДШВ Апостола, которую уже перенимают союзники

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Об этом пишет эксперт и офицер ВСУ Виктор Таран, анализируя результаты операции ДШВ и их влияние на планы российского командования.

Таран напомнил, что в конце января 2026 года десантники начали наступление на Александровском направлении и уже к марту сообщили об освобождении более 400 кв. км территории.

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По его словам, успех украинских войск вынудил россиян менять планы на других направлениях. Чтобы остановить прорыв ДШВ, Москва перебросила сюда два подразделения морской пехоты, которые готовились наступать на Гуляйпольском направлении, а также части 90-й танковой дивизии, предназначенные для наступления на Дружковку.

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"То есть десантники ломают планы врага далеко за пределами своего участка фронта", - подчеркнул Таран.

Отдельно Таран обратил внимание на тактику, которая обеспечивает результативность ДШВ: "Командующий ДШВ Олег Апостол описывает ее как пехоту, дроны и наземных роботов. Роботы вывозят раненых и подвозят боеприпасы. Дроны обеспечивают логистику и поражают врага на глубине до 40 км. А человек удерживает позицию и берет землю, чего не сделает ни одна машина".

Эффективность этой тактики отметили и западные эксперты. Как напомнил Таран, в августе американский Институт изучения войны назвал операцию ДШВ на Александровском направлении доказательством способности украинских войск осуществлять значительные тактические продвижения. Украинский опыт уже перенимают союзники. В сентябре десантники приняли участие в международных учениях STRONG GRIFFIN в Литве, одной из главных целей которых была передача украинского боевого опыта армиям стран-партнеров.

Он также обратил внимание на расхождения между заявлениями российского командования и оценками западных аналитиков.

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"Тем временем в Кремле живут в параллельной реальности. 16 октября Путин заявил об уверенном продвижении по всему фронту. Герасимов доложил о более чем 1 800 км² захваченной территории с сентября. Между тем ISW подсчитал, что зона российского контроля сократилась на 122 км²", - отметил эксперт, добавив, что по итогам октября Россия второй раз подряд потеряла больше территорий, чем захватила.

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