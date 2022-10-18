Эксперт рассказал о ракетах, которые Иран передал России: неточные, их будут применять для террора населения

Баллистические ракеты, которые Иран планирует передать России, схожи по принципу действия к российским "Искандерам". Они неточные, они будут применяться для обстрелов городов.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Баллистические ракеты, которые Россия хочет использовать, чтобы заменить свои "Искандеры", а мы видим, что их стали активно беречь. Вероятно, у России возникли с ними проблемы и трудности в производстве именно этих баллистических ракет. Принцип действия иранских ракет схож с "Искандерами". Что касается технических характеристик, то они могут быть немного хуже. Но тем не менее эти ракеты, которые способны преодолевать расстояние от 300 до 700 километров, что составляет дополнительный риск для наших городов и гражданских. Дело в том, что технические специалисты говорят о том, что у этих ракет могут быть серьезные отклонения от цели. Поэтому это оружие может быть применено для ракетного террора", — сказал Мусиенко.

Передача России иранских ракет и дронов

Как сообщает издание Reuters, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Соглашение было заключено 6 октября.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Украинский министр подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе, как доказательство причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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