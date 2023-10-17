Эксперт рассказал о ситуации на Донетчине: трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем ЗСУ

Российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут на Донетчине и отодвинуть от города Вооруженные силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Иван Январь.

По его словам, бои вокруг Бахмута "носят разнонаправленный характер". В северных окрестностях войска РФ ведут наступательные действия в районе Орехово-Василовка. На юге оккупанты противодействуют продвижению ВСУ из-под сел Клищиевка и Андреевка на восток.

"Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны. В случае достижения успеха, Россия сможет развернуть наступление на Времен Яр, а от него на Славянск и Краматорск или на запад, к рубежу реки Кривой Торец и города Дружковка. За счет указанного будут обеспечены выходные районы для дальнейшего продвижения в глубину территории Украины", — отмечает эксперт.

Общая обстановка в Бахмутском направлении остается без изменений, пояснил эксперт. Украинские Силы обороны медленно продвигаются вперед к югу от Бахмута. Январь отмечает, что ВСУ дошли до железной дороги и держат под огневым контролем автотрассу Бахмут-Горловка.

"Русским войскам удалось немного потеснить Силы обороны Украины к северу от Бахмута, однако это никоим образом не повлияло на их положение. Из-за переноса приоритетного внимания сторон на другие направления, Бахмутское направление определенным образом отходит на второй план. Ни российские силы, ни украинские значительные резервы там нет. А потому, в ближайшей перспективе существенных продвижений в ту или иную сторону там, скорее всего, не будет", — говорит Январь.

Как сообщалось, Россия опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы приостановить украинское контрнаступление и помешать Силам обороны выйти на оперативное пространство. Войска опрокидывают с разных направлений, в частности с Купянска и Лимана, где до недавнего времени продолжалось "масштабное наступление" оккупантов.

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