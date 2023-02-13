Эксперт рассказал о ситуации на фронте: где в ближайшее время будут развиваться боевые действия

Могут усилиться бои за Бахмут.
Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в ближайшие дни серьезных изменений линии фронта не стоит ожидать. Вооруженные силы Украины активно влияют на противника, уничтожая его ресурсы.
Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.
"Боевые действия в такой же активной фазе будут продолжаться в большинстве своем на Луганском и Донецком направлениях. На Запорожском направлении мы вряд ли увидим активизацию боевых действий со стороны противника", — считает Грабский.
Вместо этого могут усилиться бои за Бахмут, который оккупанты получили приказ захватить до 20 февраля. Также эксперт говорит, что враг постарается продолжать наступление в Луганской области.
"Там позиции гораздо слабее, и ждать каких-то серьезных изменений вряд ли придется. Поэтому ситуация будет развиваться именно вокруг Донецкой области", — отмечает Сергей Грабский.
Напомним, британские разведчики считают, что армия России будет укреплять два направления фронта – Запорожское и Луганское. Ведь оккупанты не могут решить, где будет основной удар Вооруженных сил Украины.
В свою очередь The New York Times сообщает, что украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области. Оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви.
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