Эксперт рассказал о ситуации на фронте: где в ближайшее время будут развиваться боевые действия

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в ближайшие дни серьезных изменений линии фронта не стоит ожидать. Вооруженные силы Украины активно влияют на противника, уничтожая его ресурсы.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Боевые действия в такой же активной фазе будут продолжаться в большинстве своем на Луганском и Донецком направлениях. На Запорожском направлении мы вряд ли увидим активизацию боевых действий со стороны противника", — считает Грабский.

Вместо этого могут усилиться бои за Бахмут, который оккупанты получили приказ захватить до 20 февраля. Также эксперт говорит, что враг постарается продолжать наступление в Луганской области.

"Там позиции гораздо слабее, и ждать каких-то серьезных изменений вряд ли придется. Поэтому ситуация будет развиваться именно вокруг Донецкой области", — отмечает Сергей Грабский.

Напомним, британские разведчики считают, что армия России будет укреплять два направления фронта – Запорожское и Луганское. Ведь оккупанты не могут решить, где будет основной удар Вооруженных сил Украины.

В свою очередь The New York Times сообщает, что украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области. Оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви.

Читайте также:

Военные отразили позиции под Бахмутом