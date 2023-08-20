Эксперт рассказал о сложных условиях прорыва ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления в очень сложных условиях прорываются на фронте через минные поля и укрепление российских оккупантов.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, армия РФ в течение многих месяцев "имела время для качественной, очень основательной подготовки к украинскому наступлению".

Сейчас украинские Силы обороны буквально прорываются сквозь плотные минные поля вблизи главной линии обороны путинских войск. Они используют достаточно большое количество специальной техники, чтобы создавать проходы в минных полях. Задействуют огромное количество подготовленного персонала, который занимается именно разминированием местности. Но все равно этого недостаточно .Пять мин на квадратный метр — это кратно больше даже, чем предусмотрено нормативными документами российской оккупационной армии", — высказался специалист.

Именно поэтому, отмечает Селезнев, говорить об интенсивном продвижении украинских войск не следует. Ситуация ведь сложная.

"Реализуя нынешний этап наступления, Генштаб ВСУ, прежде всего, ориентируется на уничтожение вражеского военного потенциала путем уничтожения его боеприпасов, мест хранения техники, вооружения, размещения командных пунктов, пультов связи. И для всего этого необходимы боеприпасы, соответствующее оборудование, техника и вооружение, чтобы реализовать план. И здесь, конечно, поле для реализации этих мер необъятно, в том числе для наших дипломатов", — отмечает Селезнев.

Американские аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ преодолели одну из самых больших проблем наступления. Отмечается, что Силы обороны преуспевают и продвигаются на рубеже Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области.

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