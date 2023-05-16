Эксперт рассказал о тактике Пригожина в Бахмуте: "ВСУ останутся без многоэтажек"

Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин использует тактику полного уничтожения города и превращает местные многоэтажки в руины.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, пишет "УНИАН".

Эксперт отмечает, если не решить проблему с авиаударами РФ, то в скором времени у ВСУ не останется мест для ведения обороны.

Как я и писал ранее, если не будет решена проблема с авиаударами, оборона в многоэтажках не сможет держаться вечно и это мы сейчас видим. ", – указал Коваленко.

В частности, ППК "Вагнер" продвигается по улице Леванского по направлению к руинам школ 12-й и 18-й.

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"Движение это тормозится ожесточенным сопротивлением СОУ, но огневое влияние со стороны окупантов все же остается крайне интенсивным. И опять-таки... управляющие бомбы", — указал Коваленко.

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"Не исключено, что в ближайшее время под Бахмут будут опрокинуты дополнительные подразделения РОВ. В противном случае, любое продвижение окупантов в городе заведомо для них суицидально", — говорит он.

Между тем в американском Институте изучения войны прокомментировали информацию The Washington Post о якобы попытках главаря "Вагнера" Евгения Пригожина связаться с украинской разведкой и сдать позиции российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.

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