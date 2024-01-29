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Эксперт рассказал, почему для оккупантов важна Табаевка на Харьковщине

Эксперт рассказал, почему для оккупантов важна Табаевка на Харьковщине

Флаг РФ / Фото: Associated Press

Там проходит дорога Р-07 из Купянска в оккупированный город Сватово.

Оккупанты РФ двигаются в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важный путь из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, в этом районе проходит дорога Р-07 из Купянска в Сватово, а потому, считает эксперт, россияне хотят взять ее под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

"А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальнаой целью остается движение на запад ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель – установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой", – отмечает он.

Мусиенко также отметил, что сейчас россияне пытаются решить три задачи: "Первая - ищут возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении. Вторая - развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья - отрезать нашу группировку войск, ведущую оборонную операцию на Купянском направлении".

Напомним, аналитики Deepstate заявили, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили село Табаевка Харьковской области. Кроме того, аналитики отмечают, что враг пытается развить успех в сторону Песчаного. Впрочем, в ВСУ опровергают оккупацию Табаевки.

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