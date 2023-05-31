Эксперт рассказал, почему май стал рекордным месяцем по количеству обстрелов и атак России (видео)

Несмотря на интенсивные обстрелы, Россия не достигает целей, которые ставила перед собой.

Май показался рекордным интенсивностью обстрелов столицы российским ракетами и дронами, которые РФ получает из Ирана.

С чем это можно связать и согласиться ли с тезисом, что россияне таким образом хотели истощить нашу ПВО, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

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“Они, может, и хотели, но им не удастся. Дело в том, что Украина продолжает формировать многоэшелонированную систему защиты ПВО. Вопрос в том, что если с помощью Шахедов истощается один-два компонента, наращивается третий-четвертый компонент", — отметил эксперт.

Он рассказал, что каждый элемент обороны, как правило, работает по своим целям.

"Борьба с Шахедами это не всегда и не исключительно зенитно-ракетные комплексы, а еще и мобильные группы, еще и зенитки и другие противодействующие средства. Борьба с баллистикой — это, например, Patriot. Борьба с другими воздушными целями — это "Айрис -Т", "Насамс", — заявил Мусиенко.

Эксперт заявил, что истощение украинских сил ПВО – это не единственная цель обстрелов, которые ведут россияне.

"Есть еще две цели, которые они преследуют. Первая — при любых условиях сорвать контрнаступление. И здесь есть два разветвления: первое — найти цели, как думает враг, где может храниться западное вооружение или помешать его поставке в места хранения; второе — второе. — сыграть на деморализацию населения и продемонстрировать, что, мол, никакого контрнаступления нет, а Россия еще и атакует. Они бросают постоянные нарративы, в частности, и в Европе, мол, они продолжают атаки, Украина ничего не может и т.д.", — говорит Мусиенко.

Он заявил, что россияне также время от времени прибегают к изменению тактики, а также изменению определенных подходов и маршрутов своих атак.

"Они это делают. Но я хочу подчеркнуть, что ничего нового не придумал враг, это цикличность. Потому что год назад, так же, когда Украине поступала помощь от наших партнеров, мы помним артиллерию, они пытались это срывать, выискивать логистические узлы, разные предприятия, где это может храниться и т. д. Плюс, это еще и определенная злоба, которая у них возникает на то, что их атаки не удачные настолько, насколько украинские в последнее время с помощью использования Storm Shadow. единичные случаи попаданий, которые весной происходили по некоторым объектам на территории Украины", — сказал эксперт.

Он добавил, что, несмотря на повреждения жилых домов, Россия не достигает поставленных целей этими атаками.

Напомним, ранее в Воздушных силах объяснили, почему Россия активно атакует Украину беспилотниками ночью.

Кроме того, мы ранее информировали, что в последнее время Россия стала чаще обстреливать Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВСУ считают, что, вероятно, российские террористы накопили много ресурсов.

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