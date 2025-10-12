Эксперт рассказал, почему регионы Украины по-разному реагируют на удары по энергосистеме

Удар по энергетике / © Associated Press

В Украине ощутимая разница в уровне готовности регионов оперативно реагировать на российские атаки по объектам энергетики.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Ущерб от российского удара по энергетической системе Украины очень мал — это точно не то, на что рассчитывали московиты. Безусловно, атака была мощной. Впрочем, в течение 24 часов потребители получили заживление, а водоснабжение было восстановлено», - отметил Харченко.

По его словам, сейчас идет оценка повреждений и уже начались первые волны ремонта. "Ситуация абсолютно контролируемая", - добавил эксперт.

Харченко подчеркнул, что фортификационные меры, предпринятые для защиты энергетических объектов, существенно минимизировали последствия российского удара.

Российская атака стала еще одной проверкой для национальных сетей. Русские избивали по многим объектам генерации. Это был коварный и хорошо спланированный удар. Враг использовал максимум своих тактических возможностей, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону. Если бы не фортификационная защита, последствия могли бы быть более тяжелыми», — пояснил он.

Отдельно Харченко отметил, что в Киеве значительную роль в отражении атаки сыграли системы противовоздушной обороны Patriot.

Также эксперт подчеркнул, что россияне считают наиболее эффективными удары по распределительным сетям, расположенным на расстоянии 100-120 километров от линии фронта или границы.

Сегодня все российские атаки на энергосистему можно условно разделить на три группы. Во-первых, это массированные удары по определенным типам поколения, как было недавно. Во-вторых, удары по газодобыче, которые также оказывают существенный эффект. И, в-третьих, самые опасные для нас сейчас это атаки на распределительные сети в зоне 100–120 км от фронта», — уточнил он.

«Есть хорошо подготовившиеся регионы — после ударов все быстро восстанавливается. Но есть области, где каждая атака вызывает панику, и десятки тысяч людей остаются без электричества. Сегодня разница в готовности регионов Украины к таким атакам действительно очень ощутима», — подытожил Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что из-за российских ударов Украина потеряла существенную часть мощностей собственной добычи .

Мы ранее информировали, что массированная атака россиян на энергетику 10 октября оставила несколько областей Украины без света .