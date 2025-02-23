Эксперт рассказал, почему Россия использует дроны для атак по Киеву именно ночью

Ночные атаки дронов России – это не только стратегия нарушения покоя среди гражданских, но и тактика усложнения работы сил ПВО.

Россияне используют ночные атаки дронов для психологического давления на мирное население и усложнение работы ПВО.

Об этом рассказал спикер КМВА Евгений Иевлев в эфире " Мы Украины ".

"Смотрите, на столицу каждый день сохраняется риск атаки, воздушная тревога включается почти каждый день, и это уже сама по себе есть тактика. Это само по себе есть психологическое давление на гражданское население, на киевлян. То есть, зачастую они запускают дроны ночью. почему здесь логика психологического давления", — сказал он.

По его словам, хотя запуск дронов ночью усложняет работу ПВО, силы обороны продолжают находить и обезвреживать цели.

"И запуск этих дронов ночью, он также обусловлен тем, чтобы силам ПВО было труднее найти эти цели и обезвредить их. Но несмотря на это я вам скажу, что силы обороны проводят операции, обезвреживают сопровождающие цели. И как результат, вы видите падение обломков, это уже говорит о том, что наши силы ПВО работают результативно".

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что удары врага — это постоянное явление, и привязывать их к конкретным датам, таким как 24 февраля или другие, не стоит.

В ночь на 23 февраля российские кафиры нанесли очередной удар "Шахедами" по Киеву.

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