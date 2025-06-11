Эксперт рассказал, при каких условиях Россия может запускать по 400 дронов за ночь

При каких условиях Россия может запускать по 400 дронов. / © t.me/SJTF_Odesa

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Россия может запускать сотни "шахедов" и дронов-обманок за одну ночь, однако для этого ей нужно предварительно накапливать запасы.

Об этом в эфире Украинского радио заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, мощные массированные атаки не свидетельствуют о резком росте производства, а скорее о накоплении беспилотников в течение нескольких суток.

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"Надо смотреть цифры не одной ночи, а за какой-то промежуток времени. Способности россиян, судя по балансу производства и использования, находятся на одном уровне", - пояснил эксперт.

По его расчетам, РФ ежесуточно производит в среднем 85–95 шахедов. Речь идет о двух предприятиях: заводе в Елабуге, куда, по его словам, "мы сегодня, кстати, очень эффективно "посетили"", и завод "Купол" в городе Ижевске, "куда мы также как-то "посетим"".

"Президент сообщил достаточно точные цифры: 11 200 шахедов залетело к нам за пять месяцев. Если поделить, то в среднем будет 73. Если брать апрель, то получается 85-95", - уточнил эксперт.

Криволап также привел актуальные оценки руководителя ГУР:

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"А сейчас глава разведки Буданов сообщил, что россияне способны производить 2700 шахедов в месяц, здесь не учтены "обманки". То есть за сутки — 90 шахедов. Следовательно, когда россияне накопили ресурсы, то могут запустить больше 90".

В заключение эксперт подытожил:

"По состоянию на данный момент, чтобы сделать такие же мощные атаки, им нужно будет накапливаться".

Напомним, эксперты все чаще заявляют, что Россия может применять против Украины до 1000 дронов в сутки. Сейчас оккупанты запускают до 500 "Шахедов" и дронов-имитаторов. Сможет ли противник нарастить мощности до тысячи БпЛА в сутки и как им противодействовать, ТСН.ua расспросил у авиационного эксперта Валерия Романенко.

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