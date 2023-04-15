Эксперт рассказал, при каких условиях ВСУ могут уволить Крым еще до начала осени

По словам эксперта, ситуация на фронте будет зависеть от военной помощи союзников.

Украина может освободить оккупированный полуостров еще до осени, однако все будет зависеть от военной помощи.

Такой прогноз высказал военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН.

По его мнению, если ВСУ получат дальние ракеты, то вероятность освобождения Крыма до конца лета вполне возможна.

"Если нам дадут дальние ракеты, то мы в принципе даже до конца лета можем заходить на полуостров, уничтожив дальними ракетами типа ATACMS типа, их очень много такого уровня, разрушив около 150 российских гарнизонов в Крыму. Проще будет заходить и проще будет деоккупировать ", – говорит он.

В случае, если Украина не получит дальнобойные ракеты, придется заходить на полуостров фронтально, считает Свитан.

"Приблизительно так, как сейчас в районе Бахмута и той же Авдеевки. То есть примерно, если будем заходить фронтально, то это мы к осени будем возиться с Крымом. Но тем не менее, Крым уволить просто", — убеждает он.

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Кроме того Свитан говорит, что Украине не дают дальнобойные ракеты и самолеты западного образца в связи с политическими договоренностями.

"ВСУ не предоставляют упомянутое вооружение, чтобы Россия не отправила Су-35 Ирану. Таким способом Украина" прикрывает Израиль. РФ была готова отправить истребители еще прошлым летом. Однако поставки не состоялись, а значит, существует договоренность, — резюмирует эксперт.

Напомним, что в России в некоторых регионах и в оккупированном Крыму был отменен парад военной техники на 9 мая. Связано это могу быть с потерями техники на войне против Украины.

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