Эксперт рассказал, сколько ракет могут производить в РФ и к производству какого оружия имеют потенциал

В Российской Федерации ежемесячно могут производить от 60 до 100 ракет разного типа. Все больше — оккупанты имеют большой запас старых советских снарядов, перерабатывающих под авиабомбы.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Страна-агрессорка имеет микро-чипы и технические возможности производить примерно две-три ракеты в день. По его словам, Украине известно, где именно их производят.

"Итак, за месяц они могут накопить до 60 ракет. Разного типа. Это и Ха-101, Ха-59, "Калибры". Или они могут даже накопить более сотни", — подчеркнул эксперт.

Коваленко сообщил, что у россиян есть огромный потенциал в отношении авиабомб, которые оккупанты используют в последнее время.

Если мы говорим о старых советских ракетах "ФАБ-250", "ФАБ-500", которых у них огромное количество. Они устанавливают на них примитивные, но есть действующие модули коррекции и управления, позволяющие увеличивать расстояние полета до 50 км. условно "высокоточная", но за счет того, что это "кустарный" блок происходят инциденты", — подчеркнул он.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в России начали производить новый вид тяжелых 1,5-тонных авиационных бомб для атак. У украинских сил обороны пока нет возможности их сбивать. По его словам, "такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы".

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