Эксперт рассказал, сколько россиян есть на левом берегу Херсона и что будет происходить дальше

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что сейчас на левом берегу Херсонской области находится до 40 батальонно-тактических групп российских оккупантов, однако у них со временем могут возникнуть там серьезные проблемы.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Коваленко рассказал, что россияне убегая с правого берега, оставили много своего вооружения. Сейчас оккупанты плохо оснащены. Россия может поставлять вооружение своим подразделениям на юге Украины только через железнодорожный Крымский мост. Поэтому на левом берегу Херсонщины наблюдается проблема с обеспечением оккупационной армии.

Сейчас россияне пытаются усиливать свои войска по железной дороге из оккупированной части Донбасса, однако чтобы это полноценно функционировало россиянам нужно захватить Угледар, Авдеевку и Бахмут. Эксперт считает, что Россия может перебросить часть своих войск с юга на восток, однако для этого им нужно оружие.

Александр Коваленко считает, что россиян на левом берегу ждет коллапс.

Освобождение правого берега Херсонской области

Украинские военные летом объявили о начале контрнаступления на юге Украины. Наши воины постоянно уничтожали склады, командные пункты, места дислокации личного состава и взяли под огневой контроль переправы на правом берегу Днепра Херсонской области. 9 ноября министр обороны государства-оккупанта Сергей Шойгу заявил о том, что Россия выводит свои войска из правобережья Херсона. 11 ноября ВСУ вошли в Херсон и освободили город от россиян. Сейчас в этом населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

Ранее Александр Коваленко сообщал, что Силы обороны будут вести с бежавшими на Левоборье Херсонщины российскими военными контрбатерейную борьбу. С помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские защитники будут методично наносить удары по позициям кафиров.

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