Эксперт рассказал, сколько российских складов с боеприпасами могут уничтожить ВСУ

Два больших состава уже были уничтожены силами обороны.

У РФ есть около двух десятков больших складов с боеприпасами, и половина из них расположены к Уралу, то есть теоретически находятся в пределах досягаемости украинского оружия.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он отметил, что два таких состава уже были уничтожены силами обороны.

"Наши исследователи посчитали, что в пределах гипотетической досягаемости украинского оружия находятся около семи подобных арсеналов. Это в дополнение к уже уничтоженному 23-му арсеналу (в Тверской области, — ред.), который, скажем, ближе расположен к 107-му арсеналу ( в Торопце, — ред.) — и это уже два арсенала уничтожены", — сказал он.

Рябых заявил, что в ближайшее время ВСУ будут заниматься тем, чтобы уничтожать склады с боеприпасами, до которых достается украинское оружие.

Есть 13-й арсенал в Новгородской области, вокруг Москвы расположены два арсенала — 51-й арсенал ГРАУ “Главного ракетно-артиллерийского управления, — ред.) под городом Киржач Владимирской области, 73-й арсенал ГРАУ во Владимирской области. Ну и большой арсенал — 67-й арсенал ГРАУ — расположен в Брянской области. большую вероятность быть уничтожены уже в ближайшее время", — добавил Валерий Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники атаковали состав боеприпасов в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Воронежской области РФ ночью загорелся и начал взрываться склад боеприпасов.

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