Эксперт рассказал, сколько сил нужно, чтобы остановить Россию: подробности

Военный эксперт Иван Тимочко объяснил, сколько европейских войск нужно для обороны Украины

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Коалиционные войска и миротворческие силы могут стать весомым аргументом в сдерживании агрессии России , ведь Москва вряд ли захочет открытой войны с Европой.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире канала "Мы-Украина".

Тимочко подчеркнул, что в военных расчетах важно не только назвать число, но и определить род войск.

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"20 тысяч пехотинцев - это 6 бригад, что очень мало на фоне потерь РФ, достигающих 1,5 тыс. в день. А если это 20 тысяч операторов ПВО - это совсем другой уровень", - подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, если НАТО внедрит стандартную ротацию войск раз в три-четыре месяца, это означает, что на постоянной основе в Украине должны находиться 120 тысяч европейских военных.

"Мы должны понимать, что для реальной поддержки нужна постоянная численность, иначе это не будет иметь стратегического эффекта", - подытожил Тимочко.

Напомним, РФ готовит наступление этой весной. Известно, что враг планирует увеличить свое войско на 150 тысяч человек. Это до 15 новых полноценных дивизий по 10 000 солдат, которые могут быть привлечены за год.