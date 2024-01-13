Эксперт рассказал, в чем преимущество баллистических ракет из КНДР для РФ

Баллистические ракеты Северной Кореи не лучше российских "Искандеров", но они имеют одно преимущество для российских захватчиков.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Он отметил, что ракеты КНДР имеют упрощенную конструкцию.

"Любая ракета должна быть массовой в производстве, а не "аналогов нетной". Тот самый "Искандер", где уже были попытки россиян перемудрить с его усовершенствованием", — отметил Киричевский.

Эксперт заявил, что россияне в 2022 году занимались усовершенствованием своих "Искандеров", в частности ставили на них тепловые ловушки, которые должны срабатывать в момент работы украинских средств ПВО, например "Стингеров".

"Но из "Стингеров" никто стрелять не собирался. Потому что это не оружие против баллистических ракет. Соответственно россияне сами себя перехитрили, потому что сделали дороже это производство. Соответственно нельзя говорить, что северокорейские ракеты имеют какие-то особые характеристики по обходу противоракетных комплексов", – сказал Киричевский.

Эксперт отметил, что имеет большое значение количество производимых ракет, например, Patriot – их нужно больше. В свою очередь, Украина могла бы локализовать у себя некоторую инфраструктуру для их производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР высказались по поводу поставки России баллистических ракет из Северной Кореи.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Северной Корее зафиксировали сейсмическую активность вблизи ядерного полигона.

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