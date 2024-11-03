Эксперт рассказал, в чем секрет успехов российских оккупантов на фронте

Основными факторами тактических успехов российских войск являются их преимущество в воздухе и значительная огневая мощь.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Есть внешние факторы, которые влияют на тактические успехи российских оккупационных войск. Первый — тотальное преимущество в воздухе, то есть Россия с использованием воздушно-космических сил может фактически беспрепятственно наносить удары вне зоны действия украинской противовоздушной обороны по пунктам постоянной дислокации, укрепрайонам Вооруженных сил Украины с использованием ФАБ и КАБ”, — сказал он.

Снегирев отметил, что россияне увеличили дальность фугасных и корректированных авиабомб до 60 км, а новейшее оружие "Гром-Е1" имеет дальность более 100 км. За последние два месяца возросла интенсивность ударов ПКС РФ, и российские войска имеют огневое преимущество от 1 до 3, несмотря на поставки снарядов для ВСУ из ЕС и Чехии. По его словам, это факторы, влияющие на тактические успехи оккупантов.

Аналитик уточнил, что успехи российских войск носят лишь тактический характер, поскольку настоящий оперативный прорыв предусматривал бы продвижение более чем на 30 км, чего оккупанты не достигли. Он также отметил, что медленная военная помощь от партнеров, в том числе США, выполнивших свои обещания только на 10%, ограничивает возможности Украины.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские дроны атаковали Киев, обломки упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах.

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