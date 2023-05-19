Эксперт разрушил миф Кремля о ракетах "Кинжал": "Для Patriot это не сложно"

Ракета после запуска хоть и имеет высокую скорость, но поддерживать ее не может.

"Кинжалы" нельзя относить к гиперзвуковым ракетам.

Такое мнение высказал авиационный эксперт экс-инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в комментарии РБК-Украина.

По словам Криволапа, ракета после запуска хоть и имеет высокую скорость, но поддерживать ее не может. Он говорит, что гиперзвуковой называется ракета, летящая по траектории, маневрирует и попадает в цель на гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука – скорость Маха.

"После запуска в ней включается свой двигатель, она набирает скорость, но данные по ее скорости разнятся. В России говорят, что она якобы достигает 10 махов. Однако в это никто не верит. На форумах российских фанатиков говорится, что она реально набирает максимум 5 — 5 с чем-то махов. Пока она не имеет связи ни с GPS, ни с ГЛОНАСС", — отметил эксперт.

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Он добавляет, что ракета не способна поддерживать высокую скорость во время всего полета. Учитывая это, ей необходимо получить данную навигацию и найти цель, что сделать на такой скорости очень сложно. В этой связи нет подтверждений точности "Кинжалов".

"Ракета идет к цели по баллистической траектории, а ее скорость составляет от 1,5 до 2,5 махов, что не является гиперзвуковой скоростью. Такую цель для Patriot сбить не сложно", — говорится в сообщении.

Отметим, что россияне утверждают о якобы уничтожении ЗРК Patriot в Украине, потому что пытаются показать это как месть за беспилотники над Кремлем, которые сами и запустили.

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