Бывшие военные с психологическими травмами не должны находиться в центрах комплектования, для них есть другие задачи.

Важно, чтобы бывшие военные работали в инструкторских и тыловых частях, а не в центрах комплектования. Это позволит более эффективно использовать их опыт для подготовки новобранцев и укрепит тыловую поддержку.

Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Дед Прошинский в эфире НовостиLIVE.

"Мое убеждение — нужно переводить как можно быстрее и больше разных документаций (по мобилизации) в электронный вид, оцифровывать для того, чтобы создавать меньше разных коррупционных схем. Мы понимаем прекрасно, люди разные есть. Всегда говорю в защиту ТЦК, но там служат наши списанные товарищи"., которые ограниченно-пригодны, которые не могут больше участвовать в боевых действиях", — сказал он.

"Дед" считает, что бывших военных не следует направлять в эти части из-за разных психологических состояний, которые могут возникать у бойцов после полученных ранений.

Прошинский отметил, что встречи бывших военных с гражданскими могут вызвать конфликты из-за их психологического состояния после ранений. Он подчеркнул, что их следует переводить в инструкторские или тыловые части, поскольку направление в Территориальные центры комплектования может привести к напряженности.

По его словам, хотя в ТЦК есть разные люди, важно проводить оцифровку и бронирование военных. Каждый должен быть готов к войне, но все должны идти на фронт. Президент подчеркивал, что один боец на фронте нуждается в поддержке не менее шести человек в тылу, поэтому эту ситуацию нужно тщательно анализировать.

Напомним, ранее Офицер бригады "Рубеж" объяснил, почему уклоняющиеся не уходят на фронт.

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