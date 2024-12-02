Эксперт считает, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать

РФ соглашается на низкокачественные снаряды из КНДР из-за дефицита боеприпасов для артиллерии.
Учитывая низкое качество северокорейских снарядов на фронте, вероятно, что Северная Корея передала России боеприпасы, которые должны быть утилизированы.
Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
Он отметил, что снаряды делятся на три категории в зависимости от сроков их хранения. Первая категория — со 100% КПД (коэффициентом полезного действия). Вторая и третья категории зависят от продолжительности хранения, в частности, третья — это хранившиеся более 10 лет снаряды с КПД до 40%.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Северная Корея передала России 5 миллионов снарядов.
“С учетом такого количества, вероятнее всего, снаряды передавались из складов длительного хранения. То есть, это третья категория, когда эффективность использования артиллерийских снарядов на уровне 40%”, — предположил Снегирев.
Эксперт отметил, что Северная Корея получает от России около 1 миллиона баррелей нефти за поставку снарядов, превышая санкционный предел на 500 тысяч баррелей в год. Таким образом, КНДР решает проблему утилизации старых боеприпасов и пополняет запасы горючего, манипулируя Россией, типичной тактикой Путина, когда стратегические партнеры обводят его.
Он рассказал, что для продолжения войны России приходится использовать старые и низкокачественные боеприпасы, поскольку заявления о способности производить 2 миллиона снарядов в год не соответствуют действительности. Российский ВПК может производить всего 400-700 тысяч снарядов в год. К началу войны на складах России было около 15 миллионов снарядов, но большинство из них уже использовано. Теперь интенсивность артиллерийских ударов снизилась до 12-15 тысяч в месяц, что свидетельствует о нехватке боеприпасов для прорыва позиций ВСУ.
Снегирев подчеркнул, что в мире наблюдается глобальная нехватка порохов и компонентов для производства артиллерийских снарядов. Даже ведущие производители, такие как США и страны ЕС, к концу 2024 года достигнут уровня производства только 1,2–1,4 миллиона снарядов в год, несмотря на передовые технологии и возможности масштабирования.
Напомним, военный эксперт Николай Маломуж заявил, что войска Северной Кореи понесли многочисленные потери на войне в Украине. Эти потери показывают неэффективность этих солдат на фронте, считает он.
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