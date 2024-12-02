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Эксперт считает, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать

Эксперт считает, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать

КНДР снабжает России боеприпасами длительной давности, манипулируя ситуацией и получая нефть. / Фото: Yonhapnews

РФ соглашается на низкокачественные снаряды из КНДР из-за дефицита боеприпасов для артиллерии.

Учитывая низкое качество северокорейских снарядов на фронте, вероятно, что Северная Корея передала России боеприпасы, которые должны быть утилизированы.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что снаряды делятся на три категории в зависимости от сроков их хранения. Первая категория — со 100% КПД (коэффициентом полезного действия). Вторая и третья категории зависят от продолжительности хранения, в частности, третья — это хранившиеся более 10 лет снаряды с КПД до 40%.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Северная Корея передала России 5 миллионов снарядов.

“С учетом такого количества, вероятнее всего, снаряды передавались из складов длительного хранения. То есть, это третья категория, когда эффективность использования артиллерийских снарядов на уровне 40%”, — предположил Снегирев.

Эксперт отметил, что Северная Корея получает от России около 1 миллиона баррелей нефти за поставку снарядов, превышая санкционный предел на 500 тысяч баррелей в год. Таким образом, КНДР решает проблему утилизации старых боеприпасов и пополняет запасы горючего, манипулируя Россией, типичной тактикой Путина, когда стратегические партнеры обводят его.

Он рассказал, что для продолжения войны России приходится использовать старые и низкокачественные боеприпасы, поскольку заявления о способности производить 2 миллиона снарядов в год не соответствуют действительности. Российский ВПК может производить всего 400-700 тысяч снарядов в год. К началу войны на складах России было около 15 миллионов снарядов, но большинство из них уже использовано. Теперь интенсивность артиллерийских ударов снизилась до 12-15 тысяч в месяц, что свидетельствует о нехватке боеприпасов для прорыва позиций ВСУ.

Снегирев подчеркнул, что в мире наблюдается глобальная нехватка порохов и компонентов для производства артиллерийских снарядов. Даже ведущие производители, такие как США и страны ЕС, к концу 2024 года достигнут уровня производства только 1,2–1,4 миллиона снарядов в год, несмотря на передовые технологии и возможности масштабирования.

Напомним, военный эксперт Николай Маломуж заявил, что войска Северной Кореи понесли многочисленные потери на войне в Украине. Эти потери показывают неэффективность этих солдат на фронте, считает он.

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