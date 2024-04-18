Эксперт сделал громкое заявление об угрозе применения Путиным ядерного оружия

Надо не бояться и понимать, что для безумной российской политики сегодня применение ядерного оружия является приемлемым.

Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности, предполагает, что для России как фол последней надежды может быть использование какого-либо из элементов ядерного шантажа.

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

Чем больше Европа боится ядрышки, тем ближе к ее применению РФ.

"Неоднократно поднималась тема о возможности применения Россией ядерного оружия, я придерживаюсь того мнения, что чем больше мир боится использования этого вида вооружения, тем ближе Россия к его применению", — говорит военный.

“То есть так устроен путинский режим, как и любой тоталитарный режим, который понимает, что он, как загнанная в ловушку крыса, не может останавливаться. Но когда он видит страх в глазах своей потенциальной жертвы, то, конечно, мечется с большей агрессией. Пока он не видит этого страха, готов пятиться и отступать. Чем больше Европа демонстрирует страх перед ядерным оружием, тем ближе Россия к его применению. Такой вот парадокс», — отметил эксперт по национальной безопасности.

Элементы ядерного шантажа

По его словам, нужно не бояться и понимать, что для сумасшедшей российской политики на сегодняшний день применение ядерного оружия приемлемо, они создают у себя в России такую атмосферу, что это возможно.

Мы через рациональные аргументы можем объяснять, что в первую очередь это будет гибелью самой России. Мы знаем, что сдерживающими факторами являются страны, которые Россия считает своими партнерами, а именно Индия и Китай, которые заявляли, что использование ядерного оружия недопустимо. Очевидно, это сдерживает Кремль в нагнетании этой агрессии, но иногда они повторяют ядерные угрозы, потому что им хочется увидеть страх в глазах украинцев и всего цивилизованного мира», — отметил эксперт.

“Я предполагаю, что для России как фол последней надежды может быть использование какого-либо из элементов ядерного шантажа. Надеюсь, что и цивилизованный мир дает достаточно четкие сигналы России и демонстрирует готовность не только на словах, но и по делам, что будет уничтожен любой военный потенциал РФ, если она перейдет "красную линию". Пока мир не учитывает эти "красные линии, то он способен сдержать агрессию Путина. Как только начинает эти линии абсолютизировать, то видим, что Путин переходит ко все большей агрессии", — резюмировал Иван Варченко.

Напомним, у украинцев один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для Института исследований Gallup International, проведенного в конце 2023 года.

Читайте ведущие новости дня: