Эксперт сделал неожиданное заявление о ракете Х-69, которой россияне поразили Трипольскую ТЭС

Удары новейшими ракетами означают, что производить в достаточном количестве более простые системы враг пока не может.

Недавно россияне обстреляли Украину новейшими ракетами Х-69. Это может означать, что Россия не способна производить в достаточном количестве более простые ракеты и вынуждена тратить дефицитные новинки.

Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Аналитик отметил, что Х-69 — это "серьезное оружие", которое не стоит недооценивать.

“До 400 кг взрывчатки – это очень много. Заточена она под новейший авиационный комплекс россиян Су-57. У россиян всего 11 таких машин в строю. Потому говорить о массированности этой ракеты не корректно. Если они такую новейшую, современную ракету применили, то это значит, что производить в достаточном количестве более простые системы они не могут”, — сказал Черник.

По его словам, никакого принципиально нового и при этом эффективного оружия россияне создать сегодня не могут. Черник убежден, что сегодня страна-агрессорка может только совершенствовать старые советские разработки.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что российские войска ударили о Трипольской ТЭС в Киевской области относительно новыми ракетами Х-69 — улучшенной версией системы Х-59. Украинские защитники изучают, как им можно противодействовать.

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