Эксперт сообщил о перегруппировке российских сил возле Гуляйполя: чем это грозит

Украинские войска на Гуляйпольском направлении ведут оборону, российские силы продвигаются постепенно и пытаются окружить подразделения, но несут большие потери и перегруппировывают силы.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире КИЕВ24.

«Что касается Гуляйпольского направления, очевидно, что враг действительно наступает. Враг имеет постепенное продвижение, тактические позиции, некоторые мы теряем, вы, в частности, отметили о Ровнополье. К сожалению, ситуация действительно на сегодня такова», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что враг пытается использовать тактику полуокружения, создавая «карманы» для обхода населенных пунктов, таких как Гуляйполь, вместо лобовых атак, которые для него чрезвычайно рискованны.

«С другой стороны, мы говорим о том, что сейчас наши силы продолжают оборонительную операцию и я не видел бы, или не делал бы чего-то такого сенсационного из того, что россияне пытаются использовать именно такую себе тактику полуокружения наших сил, то есть создание соответствующих карманов для того, чтобы обходить, в частности, Гуляйполь. Они сегодня это демонстрируют, очевидно, с определенных флангов. Потому что понимаем, что лобово враг атаковать сегодня не может, вернее, может, но это заканчивается для него огромными потерями», — добавил Братчук.

Эксперт также отметил, что россияне уже несут значительные потери, поэтому перебрасывают дополнительные подразделения и технику, перегруппировывают силы.

«Собственно, эти потери сегодня у россиян, они тоже отмечаются, поэтому недаром перебрасывается, соответственно, и живая сила, перебрасывается техника на это направление. Сейчас происходит перегруппировка этих сил и средств, потому что потери пятой общей военной армии российской, которая наступает на этом направлении, они являются большими. Несмотря на то, что эта армия усилена подразделениями других общих военных армий Российской Федерации», — пояснил он.

По его словам, на отрезках фронта враг сосредоточил примерно 90-100 тысяч личного состава, применяя свою тактику на Полевнянск-Покровском и Мирнограде.

«Сейчас мы говорим о том, что на этих отрезках фронта враг сосредоточил, ну, где-то примерно 90-100 тысяч личного состава. Поэтому что касается там, Поливнянск-Покровского, Мирнограда, то они действительно есть, потому что враг такую тактику, как я уже сказал, пытается применить», — резюмировал он.

