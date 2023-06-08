Эксперт спрогнозировал, к каким еще терактам россияне могут прибегнуть в Украине

Армия РФ после подрыва дамбы Каховской ГЭС может не остановиться на этом, а прибегнуть к дальнейшим терактам на территории Украины.

Мнение об этом высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире Апостроф TV.

В частности, он заявил, что оккупанты готовы взорвать завод "Крымский титан", который полностью заминирован, включая емкости с кислотой и хлором.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС может нести угрозы для Запорожской АЭС, но сомнительно, что россияне, чтобы сковать ВСУ, пойдут на подрыв ЗАЭС. Конечно, прогнозировать действия малахольных из Генштаба РФ бессмысленно, но риски такого ядерного терроризма для Москвы слишком высоки – как военно- политические, так и чисто экономические и имиджевые”, — сказал Свитан.

Эксперт отмечает, что временно хозяйствующий на ЗАЭС "Росатом" строит по договоренности энергоблоки в Турции и Венгрии.

"А что они сейчас реально могут и готовы взорвать — завод "Крымский титан" на севере Крыма. Завод уже полностью заминирован, включая емкости с кислотой, хлором и реагентами. Они его недавно начали минировать, поскольку они прогнозировали, что ВСУ будут форсировать Днепр и заходить в Армянск, они уже готовы были его взрывать", — сказал Свитан.

Напомним, советская армия в августе 1941 года заминировала и взорвала ДнепроГЭС по указанию Иосифа Сталина, чтобы остановить нацистских оккупантов. Для армии СССР такой шаг был выгоден. После подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 г. историк Александр Алферов провел исторические параллели этих трагических событий.

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