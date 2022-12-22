Эксперт спрогнозировал, как усилится российская армия после встречи Путина с Лукашенко

Во время визита к самопровозглашенному президенту Беларуси хозяин Кремля мог добиться более широкого доступа к центрам хранения вооружений и боеприпасов.
Недавняя поездка президента РФ Владимира Путина в Минск могла закончиться согласием Александра Лукашенко предоставить российской армии больший доступ к вооружению на белорусских складах, чтобы усилить оккупационные войска, ведущие войну в Украине.
Такое мнение высказал в четверг, 22 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
“Беларусь на протяжении почти всего полномасштабного вторжения в Украину является, в частности, и донором вооружений для российской армии. С белорусских складов и центров хранения регулярно отправляют боеприпасы для артиллерии, и сама ствольная реактивная артиллерия со складов снимается, а также отправляют ББМ и танки”, — отметил эксперт.
Поэтому, по его мнению, Путин мог добиться от Лукашенко получения большего доступа к центрам хранения.
"Я сомневаюсь, что он [Лукашенко] в этом плане смог отказать. Скорее всего, наоборот, он как раз предоставил этот доступ. И в ближайшее время по количеству вывезенной техники и боекомплекта с территории Беларуси мы можем это увидеть”, — считает эксперт.
В то же время Коваленко отрицает вероятность наступления российской армии с территории Беларуси в ближайшее время. По его словам, для накопления ресурса РФ в Беларуси понадобится от 1,5 до 2 месяцев.
“Это длительный процесс, который невозможно, чтобы проходил незаметно. На сегодняшний день на территории Белоруссии находится 12 000 личного состава частично мобилизованных. При этом катастрофически нет укомплектации техникой", — сказал по этому поводу военно-политический обозреватель.
Напомним, президент России Владимир Путин 19 декабря приехал в Минск на переговоры с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко. Визит Путина в Беларусь стал первым с 2019 года. Официально темой переговоров Москвы и Минска названы "укрепление обороноспособности" и экономическое сотрудничество.
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