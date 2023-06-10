Эксперт спрогнозировал, когда может начаться контрнаступление и столько он будет продолжаться

Контрнаступление ВСУ может продолжаться в течение всего лета.

Об этом сообщил политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

По его словам, сейчас мы можем говорить об активизации локальных боев в ряде направлений — Бахмутское, Лиманское, Марьинское и Запорожское.

"То есть мы не говорим о контрнаступлении, такие заявления и формулировки употребляют оккупанты и некоторые западные медиа. Для себя я не вижу корректного способа описывать события, потому что контрнаступление не началось, это лишь локальные бои, присутствует активизация столкновений на определенных направлениях", — говорит. Березовец.

Также он отмечает, что контрнаступление может состояться в июне или в июле.

"Учитывая заявления Зеленского о том, что все готово к началу контрнаступления, то можно предположить, что официально объявят о старте контрнаступления еще в текущем месяце. Наступательная операция может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это может продолжаться все лето. А может пройти все стремительно, как это было во время деоккупации Харьковщины в прошлом году", – сказал политолог.

Напомним, что атака Вооруженных сил Украины на армию РФ начинает набирать обороты. Несмотря на это, враг оказывает жесткое сопротивление.

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