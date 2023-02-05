Эксперт спрогнозировал, насколько масштабным будет новое наступление России

В России недостаточно ударных группировок для начала новой широкомасштабной операции стратегического или оперативно-стратегического уровня.

Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, если россияне начнут наступление на Украину всеми силами, собранными на данный момент, это приведет к окончательному разгрому российской армии.

"Если они в том состоянии, в котором сейчас находятся, пойдут на Украину одновременно по нескольким направлениям — это будет катастрофа и полный разгром путинской армии", — подчеркнул Самусь.

По оценкам эксперта, российская армия содержит определенные группировки в Беларуси, 10-12 тысяч военных на Харьковском направлении, основную группировку на Донбассе и часть войск на юге.

“На Донбассе они продолжают наступательные действия. Именно действия, а не операцию, на операцию это не влечет. Такие действия происходят, потому что Путин поставил задачу оккупировать Донбасс. Ему нужно хоть что-то до 24 февраля. Но говорить о полномасштабном наступлении я бы не стал, поскольку нет у россиян сил", — заметил он.

Напомним, россияне все активнее готовятся к новому масштабному наступлению на Украину к годовщине полномасштабной войны. Где и когда оккупанты могут атаковать — читайте в материале ТСН.ua.

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