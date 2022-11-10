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Эксперт спрогнозировал, сколько времени займет полное вытеснение россиян из Херсона

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Эксперт спрогнозировал, сколько времени займет полное вытеснение россиян из Херсона

Фото: Associated Press

Оккупанты не собираются держать правобережную Херсонщину до последнего военнослужащего, поэтому процесс освобождения правобережья области может занять от одной до двух недель.

Оккупанты начали выход из Херсона еще несколько недель назад. С тех пор они вывезли все медицинское оборудование, артиллерию и системы связи. Однако у ВСУ еще много работы по освобождению правобережной Херсонщины.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, процесс выхода россиян из области начался несколько недель назад, когда они вывели своих военных врачей и разворовали лекарства из аптек и все оборудование, которое было в медицинских учреждениях на правом берегу Херсонской области. Затем россияне начали вывозить артиллерию, а на прошлой неделе уже сворачивали системы связи. Коваленко убежден — это свидетельствует о том, что оккупанты даже не собираются держать правобережную Херсонщину до последнего военнослужащего.

"Когда они начали уничтожать мосты – это уже говорило о том, что они полностью отказываются от какой-либо масштабной обороны. Все, что они будут сейчас делать в первую очередь, – это действительно продолжать вывод своих войск и тормозить наше контрнаступление", – говорит Коваленко.

Эксперт говорит, что это не значит, что "мы будем ехать в Херсон и нам никто не будет мешать". На самом деле, в каждом населенном пункте будут продолжаться боевые действия, будет продолжаться зачистка и выявление диверсионных групп. Кроме того, Украине еще придется разминировать очень большую территорию и дороги.

В то же время, по словам Коваленко, весь процесс продвижения украинских защитников и бегство российских оккупантов может занять от одной до двух недель. Всю правобережную часть Херсонщины ВСУ, вероятно, освободят до конца ноября или начала декабря.

"Освобождение этих территорий будет происходить не каким-то клином, ВСУ будут "толкать фронт"... Это немного дольше, но прежде всего – безопасность наших военнослужащих", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу отдал командующему оккупационной армией Сергею Суровикину приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Однако украинские власти и военное командование не спешат радоваться и заявляют, что признаков массового ухода оккупантов пока не видно.

ТСН.ua собрал подробности о возможном отступлении войск РФ из Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
991
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