Эксперт спрогнозировал, угрожает ли Украине новый блэкаут из-за массированных атак РФ

После тяжелой зимы энергосистема Украины с гораздо более низким энергетическим балансом.

В этом году ситуация с электроэнергией может быть сложнее, чем в прошлую зиму, несмотря на это, вероятность нового блэкаута в Украине минимальна.

Об этом рассказал директор центра "Психея" Геннадий Рябцев, передает РБК-Украина.

По прогнозам эксперта, даже в случае новых массированных атак Украине удастся избежать масштабного блэкаута.

"Вероятность полного блэкаут в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению ее для большинства потребителей", — отметил Рябцев.

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После тяжелой зимы энергосистема Украины с гораздо более низким энергетическим балансом, в частности, не так много резервных мощностей по сравнению с прошлым годом.

"Украинцы и промышленность уже фактически подготовились к отопительному сезону, приобретя приборы для альтернативной генерации. Речь идет о зарядных станциях, генераторах и т.д.", — отметили в сообщении.

Отметим, что в Украине вдвое подорожало электричество, но даже этих денег не хватит на восстановление поколения.

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