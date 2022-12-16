Эксперт сравнил интервью Залужного с заявлениями Суровикина: "Мог бы только набор звуков издать"

Россияне на самом деле завидуют украинцам, что у них есть такие генералы как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ведь не могут представить, чтобы такое интервью, как эти военачальники, дал командующий войсками РФ Сергей Суровикин.

Об этом заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире телемарафона "Единые новости".

"Интервью не случайно, поскольку Украина в целом и украинское командование вызывают сейчас интерес по всему миру. То, что генерал Залужный и генерал Сырский смогли заинтересовать и западного читателя, и украинского, и российских экспертов, которые завидуют на самом деле Украине, что у нас есть такие генералы, потому что они, например, не могут такое интервью представить с генералом Суровикиным, который мог бы, пожалуй, только набор звуков издать, а не предоставить информацию, которую теперь аналитики со всего мира оценивают, анализируют, делают свои прогнозы. Поэтому все это неслучайно", – рассказал Самусь.

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"Самым интересным является то, что внутри интервью. То есть ответы генералов о том, как эта война будет развиваться, какие намерения у противника, какие потребности украинской армии для того, чтобы выполнить наши задачи. И это, я думаю, самое интересное в этом интервью, если мы говорим о генерале Залужном", – добавил эксперт.

Напомним, в своем интервью изданию The Economist Залужный, среди прочего, указал на ошибки Суровикина в отношении личного состава армии РФ. "При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда", — высказался украинский генерал.

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