- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт: Украине нужно или полное перемирие, или ни одного
Украина не должна делать уступки Путину и должна продолжать удары по военным объектам на территории РФ.
Украине нужно либо полное перемирие, либо ни одного, ведь Путин стремится останавливать боевые действия только там, где испытывает трудности.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
«Я выскажу свое субъективное мнение, но нам нужно либо полное перемирие, либо никакого, потому что Путин хочет только там перемирия, где ему тяжело (то есть в воздухе)», — подчеркнул он.
По словам эксперта, каждый день после атак Украина терпит потери, и это болезненно.
«Мне болезненно узнавать почти каждый день, кто погиб, кто ранен и есть большие разрушения», — сказал он.
В то же время, Бадрак подчеркнул, что в стратегическом измерении Украина не может прекращать удары по объектам на территории РФ.
«Нужно давить, бить, потому что там большая территория и спрятать они ничего не могут», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что удары по военным объектам РФ необходимы, чтобы отразить у врага любые планы агрессии.
«Противовоздушная и противоракетная оборона у них на всю территорию России не будет действовать. Только Московская область мощная, но это традиционно еще со времен Советского Союза», — отметил Бадрак.
Он отметил, что в будущем ВСУ смогут добираться и до этого региона.
«Когда баллистика у нас заработает, то, в принципе, и туда мы доберемся», — сказал он.
Он отметил важность выносливости в войне.
«Поэтому наша сила в выносливости. И если мы хотим не просто отдалить новые боевые действия или войну, а нанести такой удар, чтобы противник надолго прекратил думать об агрессии, то нужно выдержать и не допустить уступок Путину», — подытожил военный эксперт.
Ранее сообщалось, что Украине нельзя допускать даже частичное перемирие, ведь это создаст преимущество для российских войск и увеличит потери среди украинских военных и гражданских.
Мы ранее информировали, что возможное «воздушное перемирие» может стать для России шансом накопить дроны и ракеты для будущих масштабных ударов.