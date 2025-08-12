Эксперт: Украине нужно или полное перемирие, или ни одного

Война в Украине / © Associated Press

Украине нужно либо полное перемирие, либо ни одного, ведь Путин стремится останавливать боевые действия только там, где испытывает трудности.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Я выскажу свое субъективное мнение, но нам нужно либо полное перемирие, либо никакого, потому что Путин хочет только там перемирия, где ему тяжело (то есть в воздухе)», — подчеркнул он.

По словам эксперта, каждый день после атак Украина терпит потери, и это болезненно.

«Мне болезненно узнавать почти каждый день, кто погиб, кто ранен и есть большие разрушения», — сказал он.

В то же время, Бадрак подчеркнул, что в стратегическом измерении Украина не может прекращать удары по объектам на территории РФ.

«Нужно давить, бить, потому что там большая территория и спрятать они ничего не могут», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что удары по военным объектам РФ необходимы, чтобы отразить у врага любые планы агрессии.

«Противовоздушная и противоракетная оборона у них на всю территорию России не будет действовать. Только Московская область мощная, но это традиционно еще со времен Советского Союза», — отметил Бадрак.

Он отметил, что в будущем ВСУ смогут добираться и до этого региона.

«Когда баллистика у нас заработает, то, в принципе, и туда мы доберемся», — сказал он.

Он отметил важность выносливости в войне.

«Поэтому наша сила в выносливости. И если мы хотим не просто отдалить новые боевые действия или войну, а нанести такой удар, чтобы противник надолго прекратил думать об агрессии, то нужно выдержать и не допустить уступок Путину», — подытожил военный эксперт.

