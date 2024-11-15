Россия намерена ударить по украинской инфраструктуре: эксперт рассказал когда

Он объяснил, какие методы россияне могут применить.

Репетиции обстрелов нужны россиянам, поскольку в этом году намерены нанести удар по нашей инфраструктуре.

Об этом заявил авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, такие репетиции помогают россиянам отрабатывать тактические приемы, имеющие целью прорыв украинского ПВО. Один из методов — использование препятствий для забивания радаров, возможно только в прифронтовых городах.

"Другой вариант — превысить канальность ПВО, когда налетает больше средств поражения, чем способная отразить ПВО — похоже, именно этот метод россияне практикуют", — добавил Романенко.

Читайте также: