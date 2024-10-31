Эксперт заявил о большой вероятности потери важного для Украины города

Утрата Селидового откроет для РФ возможности для наступления на Покровск.

Вероятность того, что Селидово на Донетчине уже потеряно, высока. Этот город – последний значительный городской район, прикрывающий южный край Покровска.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК.Украина.

"С захватом Селидового для оккупантов открывается путь к формированию условий дальнейшей подготовки наступления на Покровск. В дальнейшем они будут двигаться одновременно в направлении Григоровка-Петровка-Желтое, а также по трассе Е-50 на Даченское", — считает Коваленко.

По словам эксперта, российские военные будут пытаться построить основную линию для дальнейшего развития наступления на Покровск. Речь идет о линии по Желтое-Даченское-Лисовка-Николаевка-Гродивка. Если врагу удастся полностью сформировать этот рубеж, то оккупанты могут начать прямое наступление на Покровск с юга, а также на Мирноград, чтобы охватить Покровск с востока».

Впрочем, отмечает Коваленко, пока никакого стратегического успеха у россиян нет. По его словам, достижения, которые есть у них в последнее время наступления, исключительно тактического уровня.

"Единственный объект на их пути оперативно-тактического уровня, по состоянию на данный момент, есть Покровск", – добавляет Коваленко.

Напомним, в ВСУ сообщали о том, что россияне хотят создать ударный кулак на одном из направления в – на Покровском.

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