Эксперт заявил о критической ситуации на Кураховском направлении

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил о критической ситуации на Кураховском направлении. Он отметил, что российские войска создали тактические тиски вокруг украинского гарнизона в этом районе.

Об этом он сообщил в интервью для программы "Студія.Захід".

"На Кураховском направлении на самом деле очень сложная ситуация, которая имеет тенденцию к обострению. Проблема в том, что, во-первых, враг оккупировал фактически все территории, расположенные севернее Кураховского водохранилища. То есть таким образом противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. С юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак. Причем, где именно будут сконцентрированы усилия врага, то ли на Курахово, то ли западнее этого населенного пункта, — доподлинно неизвестно", — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что враг создавал условия для потенциальной оккупации Константинопольского, расположенного к западу от Курахово. Это могло бы дать ему возможность окружить украинский гарнизон как в самом Курахово, так и в его пригородах.

"Это серьезный вызов, который требует соответствующих немедленных действий со стороны украинского Генштаба. Сейчас известно о переброске некоторых наших подразделений на этот участок фронта, но трудно прогнозировать, станут ли они вспомогательными для стабилизации ситуации. Потому что враг там накопил немало ресурсов. И здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой, потому что были иллюзии и ожидания относительно истощения сил противника до октября, но враг продолжает активные наступательные действия как минимум на 7 участках фронта. То есть не стоит говорить о стагнации (застое, бездвижности — ред.) на поле боя", — добавил Селезнев.

Напомним, ВСУ отменили более 1600 оккупантов: Генштаб сообщил детали.

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