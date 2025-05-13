Эксперт заявил о "провалах" ВСУ на фронте и назвал серьезную угрозу

ВСУ.

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Украинские Силы обороны имеют "провалы на фронте". Тем временем российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области .

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV".

"К сожалению, у нас есть провалы на фронте. Это в направлении Константиновки, по DeepState можно отслеживать, как активно РФ начинает продвигаться. Имеет за последнюю неделю действительно большие продвижения там. Почти перерезала, а уж возможно и перерезала полностью дорогу, соединяющую Покровск и Константиновку", - высказался Ступак.

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По его словам, россияне сейчас имеют выбор – пойти всеми силами на Константиновку, или разделиться и двигаться еще и в сторону Покровска. Подобные продвижения захватчиков влияют на их готовность идти на мирные переговоры, говорит Ступак.

"На это РФ апеллирует - а зачем нам останавливаться? Патовой ситуации нет, когда есть пат - это действительно хорошо для начала мирных переговоров. Ни одна из сторон не может делать какие-то шаги вперед, уперлись лбами. Пока у россиян есть возможности для продвижения, к сожалению, мирный трек нам пока реальный не светит. - В ближайшие недели это точно", - заявил Ступак.

Ситуация на фронте

По последней информации DeepState, оккупационная армия продвинулась в Донецкой области - в районе населенных пунктов Романовка и Новооленовка, а также в городе Торецк.

Военный с позывным Осман Бунятов Станислав заявил, что российские войска усиливают давление на Покровском направлении и "лезут пачками". Так, в сутки 12 мая Силы обороны отразили более 70 штурмов.

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Тем временем экскомандир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса высказался о том, что РФ усилит наступление. Оккупанты, вероятно, будут пытаться прорвать оборону в Запорожском направлении, а также выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Дата публикации 21:40, 02.05.25 Количество просмотров 16 Эксклюзивные кадры ТСН из Покровска! Гепает постоянно! Разбито все! Там до сих пор живут люди!