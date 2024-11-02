Эксперты ISW объяснили, какие далеко идущие последствия будет иметь участие КНДР в войне против Украины

Сотрудничество диктаторских режимов сейчас выгодно для обеих сторон.

Прямое участие войск КНДР на стороне России в войне против Украины будет иметь долгосрочные последствия на стабильность Корейского полуострова и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты отметили, что российское руководство зависит от корейских военных, чтобы поддерживать текущий наступательный характер введения боевых действий.

Кроме того, участие войск КНДР против Украины позволит компенсировать потребности во внутреннем потенциале формирования вооруженных сил РФ.

"Однако последствия развертывания северокорейских войск на украинском театре военных действий выходят за рамки поля боя в Украине", — отмечают аналитики.

Эксперты института предполагают, что КНДР хочет получить множество военных с опытом ведения современной войны. В Пхеньяне могут надеяться применить эти военные для будущих конфликтов, в которых планируется участвовать.

"Сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкому Азиатско-Тихоокеанскому региону", — говорится в отчете.

В КНДР категорически отрицают, что их военные были отправлены на войну в Украину, однако доказательства свидетельствуют о том, что северокорейские солдаты уже вступили в боевые действия в Курской области.

При этом в Кремле намекают, что их сотрудничество с КНДР законно. Таким образом, Москва может намекать Сеул на недопустимость военной помощи Киеву.

"Более четкое возражение Северной Кореи может отражать желание избежать дополнительных или усиленных международных санкций против Пхеньяна", – считают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи солдат КНДР уже недалеко от границы Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай отреагировал на сотрудничество России и Северной Кореи.

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