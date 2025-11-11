Эксперты ISW проанализировали ситуацию вокруг Покровска

Покровск / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается сложной, поскольку украинские войска продолжают удерживать фланги так называемого кармана, тогда как российские оккупационные силы пытаются продвинуться вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

По данным аналитиков, украинские войска недавно освободили Родинское, расположенное к северу от Покровска, пытаясь укрепить северный фланг.

В то же время, украинские силы проводят контрнаступательные действия в самом Покровске и на его западных окрестностях, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага на южном фланге «кармана».

"Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск", - отмечается в отчете ISW.

Российские войска, впрочем, продолжают давить на востоке и юге Покровска. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о попытках окупантов создать «подкишечник», чтобы поддержать операцию по окружению украинских подразделений в городе и заставить их отступить с более широкой территории.

Кроме того, российские силы, вероятно, сохраняют контроль над огнем по украинским наземным линиям коммуникаций (GLOC) в рамках «кармана», что значительно усложняет логистическое обеспечение сил обороны.

«Русские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего „кармана“ и его постепенным сокращением. Перспективы и сроки усилий остаются неопределенными», — резюмировали в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что после возможного захвата Покровска российские войска, вероятнее всего, нацелятся на Константиновку, а дальше – на Краматорск и Славянск .

Мы ранее информировали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия начала стратегическую наступательную операцию в районе Покровска .