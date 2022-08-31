Эксперты МАГАТЭ прибыли в Запорожье: гендиректор организации рассказал о деталях миссии на ЗАЭС

В среду, 31 августа, в Запорожье прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ближайшее время специалисты планируют посетить Запорожскую АЭС. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который возглавил миссию на ЗАЭС, в случае необходимости она может быть продолжена.

Об этом сообщает CNN.

Также читайте Намек на вторжение? Лавров заговорил о защите русскоязычных в Молдове

"Миссия займет несколько дней, и если мы сможем установить постоянное присутствие или длительное присутствие… тогда она будет продолжена. Но этот первый сегмент займет несколько дней", — сказал он.

Больше подробностей о предстоящей миссии не сообщил.

Известно, что в миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов. Между тем, российские оккупанты делают все возможное, чтобы сорвать визит.

Напомним, во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые должны посетить оккупированную российскими военными Запорожскую АЭС. Глава государства Зеленский назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией".

Добавим, оккупационная "власть" обиделась, что международные эксперты едут не через Россию, и отказались делать им спецпропуска для въезда, чтобы таким образом помешать их приезду на ЗАЭС.

Читайте также: