Эксперты МАГАТЭ уже в Украине: кого россияне согласились пустить на захваченную Запорожскую АЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту миссию – без преувеличения, самой тяжелой в истории агентства – учитывая активные боевые действия и средства, которые использует Россия, чтобы легитимизировать свое присутствие на ЗАЭС, говорится в ТСН.

Среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ в самую сложную миссию в истории возглавляемой им организации, нет ни американцев, ни британцев. Исключить их из списка вынудила Россия. Россиян, впрочем, тоже нет, но есть эксперты из Польши и Литвы, дружественных в Украине. В то же время есть граждане Сербии и Китая, более благосклонные к Кремлю. Другие, о которых стало известно изданию The New York Times – из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В таком дипломатичном, как считают в МАГАТЭ, сбалансированном составе они в ближайшее время поедут осматривать ЗАЭС.

У миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов. Оккупанты делают все возможное, чтобы сорвать визит — сообщают о том, что последним обстрелом они попали между вторым и третьим реакторами, снимки со спутника в компаниях «Максар Текнолоджиз» это подтверждают. Россияне заявили, что не собираются демилитаризировать зону вокруг атомной станции, и усилили давление на сотрудников, чтобы те не свидетельствовали о бесчеловечных условиях труда под круглосуточным наблюдением оккупантов.

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«Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия подвергает не только Украине, но и всему миру риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием – выводом российских войск из ЗАЭС», – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ситуация на захваченной еще в марте оккупантами ЗАЭС обострилась почти месяц назад – россияне не только разместили на атомной станции военную технику, но и обстреливают ее, обвиняя в этом ВСУ. На прошлой неделе после российских обстрелов впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. На официальный сайт «Энергоатома» подвергались неоднократным хакерским нападениям — это заставило экспертную группу по вопросам нераспространения ядерного оружия «Большой семерки» выпустить заявление, в котором она выразила серьезную обеспокоенность злонамеренной киберактивностью против украинской атомной энергетической компании.

«В последние дни мы сделали все возможное, чтобы помочь организовать миссию МАГАТЭ. Я сам говорил по телефону из Гросси, перед тем, как он уехал в Украину. У нас общая тревога: ядерная безопасность не должна пострадать в этой войне. Вот почему миссия крайне важна, она должна сохранить эту станцию и поддержать безопасность по всему региону», — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Специалисты Госатомрегулирования каждый день просчитывают направление ветра и потенциальное загрязнение территорий, если на Запорожской атомной электростанции произойдет авария. Прогноз в ведомстве делают ежедневно по условному сценарию "полная потеря энергопитания с разрушением защитной оболочки".

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В Запорожье раздают гражданам таблетки йодистого калия, по одноой на человека. Это суточная доза, которой должно хватить в случае, если произойдет мощный выброс в воздух радиоактивного йода. Сами по себе они достаточно вредны для здоровья, людям после сорока вообще не рекомендованы. Но протоколы безопасности диктуют выдавать их тем, кто находится вблизи станции и не сможет срочно эвакуироваться, если одна из российских провокаций приведет к катастрофическим последствиям.

Медработники и власти призывают граждан ни в коем случае не заниматься самолечением и употребить таблетки только в случае, если оккупанты доведут атомную станцию до большой беды.

Американский институт исследования войны отмечает, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ — это привычная тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий международным проверкам. Россия просто воспользовалась этим черновиком и будет продолжать это делать в ближайшие дни.

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