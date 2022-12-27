Эксперты назвали пять сценариев продолжения войны Украины с Россией в 2023 году

Эксперты уверены, что Украина сможет победить в войне с Россией.

2023 год станет решающим в войне России против Украины. Об этом говорят не только украинские военные и политики, но российское руководство и западные специалисты.

Журналисты BBC сравнили версии от разных экспертов, как будут развиваться боевые действия.

Заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк уверен, что в 2023 году ключевым фактором станет судьба весеннего наступления России. По мнению эксперта, продолжение войны не имеет никаких сценариев, пока не терпит поражение армия мобилизованных россиян, которых готовят к наступлению.

"Путин дал понять, что не остановится. И Украина ясно дала понять, что будет бороться за свою жизнь", — сказал Кларк.

Военный аналитик Андрей Пионтковский уверен, что у Украины есть шанс восстановить свою территориальную целостность в следующем году. Однако на это должны работать как решимость украинцев, так и желание Запада поставлять в Украину оружие и добивать РФ санкциями.

"Точные сроки неминуемой украинской победы будут определяться скоростью, с которой НАТО сможет принять новый революционный пакет боевых средств нападения", — заявил эксперт.

Аналитик Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта считает, что перспективы переговоров хмурые. Для потенциального мирного соглашения необходимо изменить основные требования, по крайней мере, одной стороны.

Она уверена, что ключ к окончанию войны может быть внутри России, поскольку цена так называемой "победы" для российских элит слишком высока.

"К сожалению, это будет по-прежнему затяжное политическое, экономическое и военное сражение решимости. И до конца 2023 года оно, скорее всего, будет продолжаться", — уточнила аналитик.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что весь импульс сейчас находится на стороне Украины. Она сможет выиграть войну уже в 2023 году.

"До января Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма", — сказал Годжес.

По его мнению, до конца года Украина полностью освободит Крым.

Военный эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман считает, что нужно сосредоточиться на том, чего хочет каждая из сторон войны. По его словам, РФ хочет полностью оккупировать Донецкую область. Это она будет делать силами мобилизованных.

Гендельман считает, что Украина будет пытаться отвоевать Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный коридор РФ во временно оккупированный Крым.

"Другой вариант для Украины — Сватово — успех там поставил бы под угрозу весь северный фланг всей российской линии фронта", — считает эксперт.

Когда закончится война

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов оценивает, что война закончится к лету 2023 года. Речь идет о выходе ВСУ на границы государства в 1991 году.

Буданов также заявлял, что поражение России – это уже решенный вопрос, хотя впереди будут "еще немного определенные трудные времена".

В то же время, президент России Владимир Путин утверждал, что война против Украины может затянуться на длительный срок.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что война в Украине вряд ли закончится в ближайшие полгода, так что, учитывая такие сроки, боевые действия уже можно назвать затяжным конфликтом.

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