Эксперты назвали шесть ключевых факторов, влияющих на ход войны в Украине — The Wall Street Journal

Аналитики WSJ проанализировали, смогут ли ВСУ продолжить наступательные операции зимой для сохранения инициативы и что этому будет способствовать.

Война России против Украины продолжится и в следующем году, и грядущие несколько месяцев дадут критически важные подсказки относительно того, смогут ли российские оккупанты удержать захваченные территории.

Аналитики Wall Street Journal проанализировали, смогут ли ВСУ продолжить наступательные операции зимой для сохранения инициативы и что будет этому способствовать.

Как передает УНИАН, военные эксперты выделили шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в первые месяцы 2023 года:

Погода

Крепость Бахмут

Наступление украинских войск

Российская оборона

Наступление России

События за пределами Украины

Погода

В Украине все еще продолжается "сезон грязи", из-за чего даже гусеничные машины с трудом передвигаются. Температура хоть и упала ниже нуля, но недостаточно долго оставалась низкой, чтобы земля замерзла. На большей части фронта темп боевых действий замедлился.

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WSJ отмечает, что на замерзшей твердой почве, когда или если она появится, интенсивность войны, скорее всего, возрастет. Это, вероятно, пойдет на пользу Украине, которая доказала свою способность к быстрым маневрированию. Не считая того, это усложнит наступающим силам возможность вкопаться и защитить не так давно отвоеванные позиции.

Украинские силы, имеющие современную экипировку для холодной погоды, предоставленную Канадой и другими странами, кажутся лучше подготовленными к зиме, чем российские оккупанты.

Украинские линии поставок короче, а украинские войска двигаются между линиями фронта и за их пределами, что позволяет им отдыхать и восстанавливать силы. Они также кажутся более мотивированными, чем российские силы.

И хотя морозы помогут украинским военным на передовой, они усложняют жизнь гражданских в тылу на фоне российских атак на энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но подобные удары россиян не помогали им на поле боя. Усилия россиян по подрыву морального духа украинцев не принесут им успеха.

Крепость Бахмут

Попытки России захватить город Бахмут в Донецкой области приобрели не только стратегическое, но и психологическое значение. Отступление украинских войск позволило бы им занять более высокие и защищенные позиции, но помогло бы российской пропаганде.

Это один из немногих районов, где российские оккупанты пытаются наступать, но, несмотря на жестокие обстрелы украинских позиций, они добились мизерных успехов и понесли огромные потери.

Бахмут политически важен для трех ключевых игроков в Москве. Для диктатора Владимира Путина захват этой крепости позволил бы ему заявить, что Россия реализует свои претензии на оккупацию Донецкой области. Для Евгения Пригожина, чьи наемники из ППК "Вагнера" ведут большую часть боевых действий, это помогло бы подтвердить его заявления о том, что он руководит лучшей боевой силой в РФ. Успех на Бахмутском направлении помог бы командующему оккупационными войсками в Украине Сергею Суровикину оправдать свое решение вывести россиян в прошлом месяце из Херсона.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, внимание России к Бахмуту предполагает, что военные цели диктуются политическими соображениями. Это показывает, что у России "все еще нет крепких военно-политических отношений, в отличие от Украины", — сказал он.

Пока что большая часть сражений за Бахмут происходила на открытой местности. Если же боевые действия переместятся в городские районы, скорее всего преимущество будет у хорошо обученной украинской пехоты с ее компетентными младшими командирами, а не плохо обученным бойцам ППК "Вагнера" и российским резервистам.

Наступление войск ВСУ

Военные аналитики считают, что Украина сохраняет большую часть стратегической инициативы в войне после того, как осенью вернула себе значительные участки территории, захваченные Россией. Они считают, что Украина захочет продолжить наступление зимой и, по возможности, отбросить российских оккупантов еще дальше.

По словам Белескова, сроки последующих достижений ВСУ не имеют решающего значения. "Если у нас есть мощности и возможности, и если окно возможностей откроется зимой, мы сможем сделать это зимой. Если нам придется ждать весны, мы дождемся весны и сделаем это", – сказал эксперт.

Военные аналитики выделяют два очевидных направления украинских наступлений. Первое будет нацелено на линию между городами Сватово и Кременная в Луганской области, к которой примыкает важная трасса Р-66. Второе – на города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. Успех на этом направлении отрезал бы ключевые линии снабжения и связи между Россией и Крымом.

Российская оборона

Одно из преимуществ для России от потери захваченных территорий в течение осени состоит в том, что теперь она должна защищать гораздо более короткий участок фронта. По украинским оценкам, фронт сократился с примерно 1100 км до ориентировочно 885 км, из которых около 386 км составляют речные преграды. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для россиян.

Российские войска роют окопы для защиты больших участков фронта и далеко за его пределами, в том числе на пляжах в Крыму, чтобы воспрепятствовать возможной высадке украинского морского десанта. Формирования строятся в глубину, по мере того, как русские силы вводят мобилизованные резервисты. Но Украина будет видеть, где россияне окопались, а потеря листьев на деревьях усложнит сокрытие позиций.

Ширина районов, где окопаются российские солдаты, свидетельствует о том, что Москва "готовится к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, но она не пощадит их, если, в конце концов, мы проведем детальную планировку и классическую наступательную операцию с соответствующими возможностями", — сказал Белесков.

Нынешняя цель России, за исключением Бахмута и ряда других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть, говорят военные аналитики.

Майкл Кларк, приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что Россия, похоже, "надеется на то, что что-нибудь произойдет", например, исчезновение поддержки Запада зимой или ослабление поддержки США по мере роста влияния республиканцев.

"Но столь же вероятно, конечно, что что-то произойдет с другой стороны, что сделает ситуацию для них еще хуже", — сказал Кларк, включая ослабление поддержки среди союзников России.

Наступление России

Высокопоставленные украинские чиновники недавно заявили, что Россия готовится к новым большим наступлениям в Украине в начале следующего года. По их словам, это может включать новое наступление с территории Беларуси в сторону Киева.

Западные аналитики скептически относятся к тому, что российским резервистам удастся добиться того, чего раньше в этом году не удалось сделать гораздо более боеспособным и подготовленным войскам. Военные аналитики считают, что предупреждения о возможном новом наступлении РФ могут быть направлены на то, чтобы, во-первых, нивелировать самоуспокоенность по поводу некомпетентности, до сих пор демонстрируемой российскими военными, а во-вторых — для давления на западных партнеров Украины, чтобы они продолжали. снабжать Киеву оружие и боеприпасы.

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, выразил сомнение в скором полномасштабном нападении из Беларуси на Киев. "Потребуется планирование и сосредоточение сил. И то, и другое будет относительно легко наблюдать", — сказал он.

События за пределами Украины

Путин надеется, что поддержка Украины Западом пошатнется, но пока этого еще не произошло. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре демонстрирует, что США по-прежнему поддерживают Украину. Пока что поддержка европейских правительств, кажется, сохранялась даже тогда, когда их экономика ослабевала из-за высоких цен на энергоносители.

В последний пакет поддержки США включена первая батарея ПВО Patriot, которая поможет защитить украинские объекты энергетики и другую инфраструктуру, пострадавшую от ударов беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Patriot потребует подготовки украинских сил, а это значит, что она может появиться не раньше весны.

Белесков считает, что поставка системы Patriot предусматривает смену парадигмы западными сторонниками Украины, ранее реагировавшими на события на местах, а теперь действовавших на опережение в ожидании ожидаемых поставок баллистических ракет в Россию из Ирана.

Некоторые западные лидеры продолжают говорить об условиях мира. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности в рамках любых переговоров по прекращению войны в Украине.

Но до любых мирных переговоров, похоже, еще далеко, пишет WSJ. Зеленский говорит, что цель Украины состоит в том, чтобы вернуть себе все территории, потерянные с 2014 года, а риторика Путина продолжает свидетельствовать о максималистских амбициях и изображает войну как часть постоянной борьбы между Россией и Западом.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя в ноябре сроки завершения войны, сказал: "Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы ".

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