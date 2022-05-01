Эксперты обследуют поврежденные дома в войне: компенсация планируется новым жильем, а не деньгами

Верховная Рада дорабатывает законопроект, предусматривающий компенсацию утраченного имущества не деньгами, а квадратными метрами.

Когда потерявшие кров над головой смогут надеяться на новое жилье и что для этого следует сделать – в ТСН.

В Чернигове во время боевых действий разрушены 100 многоэтажек и еще более полутысячи повреждены. Сегодня, кроме разрушенных домов в центре города, есть целые уничтоженные улицы в окрестностях.

Там до сих пор в огородах есть остатки рашистских ракет. Пока местным помогают преимущественно волонтеры. Самый востребованный материал здесь – пленка, пакеты для строительного мусора и гвозди. Там, где дома устояли, все равно не осталось ни одной уцелевшей крыши или окна.

Сейчас городской совет Чернигова выделяет 30 миллионов гривен из городского бюджета на замену окон, ремонт кровель и коммуникаций, а вот на восстановление частного жилья ждут денег от государства. Именно поэтому теперь так ценна помощь волонтеров.

А в столице над черной от копоти многоэтажкой поднимают дрон, в марте здесь упала российская ракета. Задание Юрия оценить повреждение дома. «Крышу можем посмотреть, она практически не повреждена, изнутри мы проходили некоторые места, выходить опасно на панели перекрытия. Визуально панели как целые», — говорит руководитель производственно-технологической группы Ганусец Юрий.

За процессом наблюдает Пелагия, ее квартира на третьем этаже сгорела, когда взрывная волна повредила газовую требу и начался пожар. Женщина говорит, ночевала в соседнем доме в парикмахерской, где работала. «Как бахнуло, я подбежала к окну – все я бомж. Второй день разрешили зайти, вошла, посмотрела. Слезы, шок, что еще могу сказать», – говорит женщина.

Между тем, комиссия направляется в квартиру женщины, там сплошное пепелище — мебель превратилась в пепел, на кухне остатки посуды и обугленная плита.

На этом этапе – обзор только визуальный. Эксперты говорят, огонь часто наносит больший вред, чем взрывная волна. Высокая температура при пожаре портит бетон, опорные конструкции теряют свою прочность. Черный налет копоти здесь дает надежду – дом можно восстановить. «Если сажа будет уже выгоревшая, то здесь была большая температура, что уже сажа занялась и выгорела, если сажа не выгорела, то температура была не так высока», — объясняют эксперты.

Компенсация потерянного имущества: кто может надеяться на новое жилье и что для этого следует сделать

«Нам нужно оценить бетон инструментально, возможно, нужно быть образцы арматуры, возможно, нужно измерять ширину раскрытия трещин, чего пока мы не делаем на этом этапе», — добавляют специалисты.

Таким как Пелагия, государство обещает возместить потери. Для этого – фотографии и видео поврежденного жилья нужно внести в приложение "Дія". Такие заявки уже зарегистрировали 117 тысяч украинцев, и эта цифра ежедневно растет. Если «Дії» нет, заявку нужно подать в органы местного самоуправления или военную администрацию. Также обратиться в нацполицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.

Как именно будут компенсировать убытки – этот вопрос правительство только разрабатывает, только в Киеве повреждено более 200 домов.

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«Среди этих зданий есть до 10, которые получили значительные повреждения конструктивные элементы домов, несущие конструкции. И это приоритетная группа по некоторым проводимым обследованиям. После чего мы начнем проектирование восстановительных работ», — отмечают в горсовете.

Оценку состояния зданий, которое раньше производили несколько недель, теперь выполняют в сутки. Фотографируют, осматривают, опрашивают свидетелей.

В многоэтажку в Ирпене не раз попадали российские мины, от взрыва автомобиля огонь охватил несколько этажей. Эксперты здесь тоже проводят обследование, их сопровождает Николай, квартира которого здесь уцелела. «Наибольшие повреждения в моей квартире – это осколок, прилетевший и разбивший раму. Он пробил холодильник и внутри остался. Грубо говоря, замените оконный блок и в квартире можно жить. Это если не придет вода с дождем», – говорит мужчина.

Чтобы спасти от дождей уцелевшее имущество – Николай разработал план и объединил соседей. Во время пожара почти выгорела крыша и мансардные квартиры. Там он предлагает из пленки обустроить специальную конструкцию, которая не позволит затопить жилье. «Есть люди, которые считают, что кто-то завтра даст много денег и кто-то сделает нам дом. И возместит ущерб, но я в это не очень верю. Я на это, конечно, надеюсь, но думаю, если мы сами что-то не сделаем, нас ждут очень большие убытки», — говорит мужчина.

От комиссии Николай ждет выводов, следует ли браться за работу. Эксперты обследуют все этажи, но больше всего их интересует эпицентр пожара. «Мы видим плиты перекрытия, которые в аварийном состоянии и уже не подлежат восстановлению, разрушен бетон, чрезмерные деформации. Эти плиты нужно демонтировать. Следов пожара нет, здесь были такие температуры, что даже сажа и копоть выгорает», — говорят эксперты.

В квартире выше – та же картина. Перекрытие в аварийном состоянии, окончательный вывод по поводу здания комиссия пока не может сделать. «Вообще опасно стоять. Это как раз тот случай, когда мы не можем обследовать и через несколько часов заключить, к сожалению», — говорят эксперты.

В Ирпене комиссии обследовали уже до полусотни домов, из десятка из них — подлежат сносу. Утрату жилья государство обещает компенсировать не деньгами, а квадратными метрами. Сейчас дорабатывают механизм, как именно это будет происходить. Но уже ясно, что на это понадобятся сотни миллиардов гривен. «Мы хорошо понимаем, что в Украине не хватит своих собственных средств и нам будут помогать разные международные институции и организации. Я думаю, что не годы, но давайте также выставлять приоритеты, у нас также идут боевые действия и первый вопрос, который сейчас решается, это прогнать оккупанта с территории», — объясняет народная депутат Елена Шуляк.

Новые квартиры хотят выкупать у застройщиков. Предусмотрели восстановление поврежденных домов и возможность получения жилья и в других регионах.

Зато Пелагия ехать из родного Святошино в Киеве не хочет, здесь пенсионерка прожила всю жизнь. Теперь скитается по соседям. «Молим Бога, молю день и ночь, чтобы его только восстанавливали», – говорит женщина.

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