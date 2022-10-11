Эксперты объяснили, что сигнализируют массированные ракетные обстрелы РФ по Украине

Российские атаки на крупные города Украины, включая Киев, 10 октября являются признаками российского гнева и мести, говорят эксперты по внешней политике.

Волны российских ударов по всей Украине 10 октября, по мнению старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Чарльза Купчана, означают, что Кремль "удваивает", а не пересматривает свою стратегию в войне против Украины.

Об этом заявил Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, пишет The Washington Post.

Эксперт убежден, что массированные атаки связаны со взрывом на незаконно построенном Крымском мосту, ставшего стратегической и символической катастрофой для диктатора Кремля Путина.

Купчан напомнил заявление Путина, подтвердившего массовые удары по всей Украине, сказав, что это ответ на взрыв на Крымском мосту.

"Я думаю, что атаки по всей Украине были направлены Путиным в ответ на призыв к мести. И, по сути, сказать, что россияне будут жестко давать сдачи за украинские атаки на российские позиции", — сказал Купчан, также излагающий международные отношения в Джорджтаунском. университете.

В свою очередь, Дэн Гамильтон, иностранный старший научный сотрудник Центра США и Европы Брукингского института, предупредил, что Россия, усилившая свои атаки на гражданские территории и инфраструктуру, скорее всего, сохранит эту тенденцию, поскольку Москва стремится посеять страх.

Эксперты отмечают, что кремлевская эскалация произошла после украинских побед, включая возвращение города Лиман, бегство с востока и юга и освобождение земель в оккупированных регионах.

"То, что вы все чаще наблюдаете, это то, что Россия пытается атаковать гражданские цели, а не с помощью какой-то конкретной военной стратегии. Это просто для того, чтобы внушить ужас в сердцах украинцев и показать им, что россияне с этим не смирятся", – сказал Гамильтон.

Купчан сказал, что удары в понедельник еще одно свидетельство того, что Россия, несмотря на пропагандистские утверждения, не готова начать переговоры.

Напомним, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак назвал ракетные удары РФ по Украине личным решением Путина.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов рассказал, откуда и какую дальность ракеты запускает Россия.

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