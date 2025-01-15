Эксперты подсчитали перехват после крупного ракетного удара по Украине — что они обнаружили

Сегодня по Украине был нанесен очередной крупный ракетный удар. Впоследствии аналитики сравнили соотношение запущенных ракет к перехваченным в разное время. Оказалось, что перехватов стало больше.

Об этом сообщает Cyrusontherun в соцсети Х.

По словам специалистов, перехватов стало больше. Согласно графику, который они опубликовали, интенсивнее всего российские силы вели обстрелы украинских городов в период с января по март 2024 года.

График российских ракетных атак Фото: Cyrusontherun

В то же время, в последнее время заметен рост количества сбитых ракет к запущенным. В начале 2024 года соотношение было почти 50 на 50, то есть в то время, когда США "заморозили" новую военную помощь.

Согласно подсчетам, сейчас воздушные силы "пропускают" 1/4 от количества запущенных ракет во время обстрелов.

Известно, что 15 января РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. Украинские воздушные силы обнаружили 117 воздушных целей российских войск.

Напомним, во время массированной атаки на Украину 15 января россияне использовали 6 типов ракет. Враг целил по энергетической инфраструктуре, учитывая недавнее понижение температуры воздуха.

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