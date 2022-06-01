Эксперты рассказали, как у россиян возникли уязвимые места в Херсонской области, где контратакуют ВСУ

Эксперты рассказали, как у россиян возникли уязвимые места в Херсонской области, где контратакуют ВСУ

Российская группировка в Херсонской области, вероятно, испытывает давление ограниченного контрнаступления украинских войск на северо-западе Херсонской области, особенно учитывая, что большая часть российского оперативного внимания сейчас сосредоточена на захвате Северодонецка.

Россия бросила все силы на захват Северодонецка Луганской области и Донбасса, что создает уязвимые места для России в важной для Украины Херсонской области, где продолжаются украинские контрнаступления.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

"Херсон является критической местностью, поскольку это единственная территория Украины, где российские войска удерживают позиции на западном берегу реки Днепр. Если Россия сможет сохранить крепкое местонахождение в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, она будет в очень сильном положении для начала будущего вторжения", — сказано в сообщении.

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С другой стороны, если ВСУ вернут Херсон, Украина будет иметь более сильную позицию по защите от предстоящего нападения России.

Этот стратегический расчет должен в принципе побуждать Россию выделить достаточную боевую мощь для содержания Херсона . мерой символическую выгоду", — добавили специалисты.

Напомним, Арестович объяснил успехи армии РФ в районе Изюма и Северодонецка.

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